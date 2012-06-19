На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0650/8,0750, на 12:00 ціни піднялися: 8,0750/8,0795. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень: 8,0765/8,0815 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2475/80, на 12:00 ціни знизилися: 0,2465/69. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2469/73. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,6623 (+0,4223).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2570/1,2630. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 10,1665/10,1810, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,1740/10,1840. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму: 10,1905/10,2010.