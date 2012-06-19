НБУ: негативна динаміка грошової маси у травні зумовлена корекцією квітневого показника

Негативна місячна динаміка грошової маси у травні зумовлена корекцією квітневого показника.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Вчора, 18 червня, Нацбанк заявив про скорочення грошової маси в травні на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Згідно з повідомленням Нацбанку, ця динаміка коректна при використанні показника грошової маси на кінець квітня на рівні 703,689 млрд грн.

При цьому 15 травня на сайті регулятора в Основних тенденціях грошово-кредитного ринку України показник грошової маси на кінець квітня вказувався на рівні 697,4 млрд грн. При використанні цього показника динаміка приросту грошової маси в травні буде позитивною на рівні 0,3%.

Згідно зі статистичними даними, оприлюдненими на сайті НБУ, Нацбанк у п.р. досить часто проводить значну корекцію показника грошової маси.

Так, в Основних тенденціях грошово-кредитного ринку України грошова маса на 1 січня 2012 року вказувалася на рівні 682,7 млрд грн, а в статистичних даних, оприлюднених пізніше на сайті Нацбанку, — 685,515 млрд грн.

Показники грошової маси за підсумками січня і лютого були відкоректовані несуттєво, а ось різниця за підсумками березня становила майже 3 млрд грн (688,4 млрд грн і 691,302 млрд грн).

Глибина корекції показника грошової маси за підсумками квітня становила понад 6 млрд грн (697,4 млрд грн і 703,689 млрд грн).

Член Ради Нацбанку Василь Горбаль у телефонному коментарі УНІАН не зміг пояснити різницю в показниках грошової маси, але пообіцяв, що питанню їх відмінності буде приділено увагу на найближчому засіданні Ради НБУ.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні у 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.