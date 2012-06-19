Матвієнко вважає, що рубль повинен стати єдиною валютою майбутнього Євразійського союзу

Москва. Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко вважає, що єдиною валютою майбутнього Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі і Казахстану має стати російський рубль.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона заявила сьогодні журналістам після засідання Інтеграційного клубу при голові Ради Федерації на тему «Гуманітарні основи інтеграційних процесів на пострадянському просторі».

«Я думаю, що це має бути рубль. Просто рубль має стійкіше ходіння у світі, визнання тощо», - сказала В.Матвієнко, відповідаючи на запитання УНІАН.

При цьому вона наголосила, що остаточне рішення прийматимуть глави держав.

«Ніхто нікому нічого не повинен нав'язувати, має бути узгоджене рішення», - сказала вона.

За її словами, немає ні юридичних, ні фінансових перешкод для створення єдиної валюти.

«Якщо ми будуємо повноцінне, не декоративне, а інтеграційне об'єднання, то воно має повноцінно функціонувати. Тут потрібна політична воля керівників держав, а далі вже відпрацюють центробанки, фінансові служби», - сказала В.Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив, що країнам Митного союзу - Росії, Білорусі і Казахстану - потрібно думати про введення єдиної валюти.