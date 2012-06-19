Порошенка призначено керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку

Президент України Віктор Янукович призначив міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, "на зміну статті 1 Указу Президента України від 26 лютого 2002 року № 181 «Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку» (зі змінами, внесеними указами від 3 червня 2003 року № 473, від 31 березня 2004 року № 379, від 30 квітня 2005 року № 747, від 27 грудня 2005 року № 1859, від 3 березня 2007 року № 168, від 24 березня 2008 року № 262, від 31 травня 2010 року № 647 та від 12 серпня 2011 року № 818) призначити Порошенка Петра Олексійовича - міністра економічного розвитку і торгівлі України - керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку, увільнивши від виконання цих обов'язків Копилова В.А.".