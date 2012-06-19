S&P підтвердило рейтинги «Альфа-Банку» і «Кредобанку»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підтвердила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента «В-/С» ПАТ «Альфа-Банк» (Україна). Прогноз зміни рейтингів — «стабільний». Про це мовиться у повідомленні S&P.

Водночас, згідно з повідомленням, підтверджено рейтинг банку за національною шкалою «uaBBB-».

«Підтвердження рейтингів «Альфа-Банку» відображає наші очікування того, що підтримка з боку материнської структури «Альфа-Груп», зокрема через ВАТ «Альфа-Банк» (ВВ/Стабільний/В), є одним із стабілізувальних чинників для кредитоспроможності АБУ і нейтралізує зростання тиск на його фінансовий профіль, особливо на показники капіталізації», - сказано у повідомленні S&P.

Також вказується, що S&P переглянуло оцінку показників капіталізації і прибутковості «Альфа-Банку» зі слабкої до дуже слабкої і, як наслідок, переглянуло оцінку характеристик власної кредитоспроможності (stand-alone credit profile — SACP) банку з «b-» до «ссс+».

При цьому наголошується, що зміна оцінки SACP не вплинула на фінальні рейтинги банку, оскільки S&P додало до рейтингів один ступінь за рахунок можливої підтримки капіталізації з боку «Альфа-Груп» у разі потреби.

«Як наслідок, ми вважаємо, що банк має помірну стратегічну значущість для материнської групи», - кажуть у S&P.

Також Standard & Poor's підтвердила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента «В-/С» і рейтинг за національною шкалою «uaBBB-», присвоєні українському "Кредобанку". Прогноз зміни рейтингів — «стабільний».

«Підтвердження рейтингів відображає нашу думку про те, що оцінка SACP (власна кредитоспроможність - stand-alone credit profile — SACP) залишиться на рівні «ссс+» і що банк збереже помірну стратегічну значущість для Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO; А-/Стабільний/А-2), тому кредитний рейтинг «Кредобанку» на один ступінь вищий за оцінку характеристик його власної кредитоспроможності», - йдеться у повідомленні.

У S&P вважають, що на SACP банку чинять вплив дві протилежні тенденції: вірогідне погіршення показників капіталізації у найближчі 12-18 місяців; поліпшення якості активів останніми роками.

«Тому ми переглянули оцінку показників капіталізації і прибутковості з адекватної на слабку, а оцінку позиції за ризиком — зі слабкої на помірну (відповідно до визначень, поданих у критеріях)», - повідомляє S&P.

Також вказується, що рейтинги «Кредобанку» відображають базовий рівень рейтингу комерційного банку, що діє тільки в Україні, — «b+», а також слабку бізнес-позицію банку, слабкі показники капіталізації і прибутковості, помірну позицію за ризиком, середні показники фондування і адекватні показники ліквідності (відповідно до визначень, поданих у критеріях).

«Ми як і раніше вважаємо, що «Кредобанк» є дочірньою компанією, яка має помірну стратегічну значущість для РКО, і чекаємо, що материнська структура, як і в попередні роки, надаватиме підтримку своїй дочірній компанії», - сказано у повідомленні.

Прогноз «стабільний» відображає очікування S&P, що «Кредобанк» збереже помірну стратегічну значущість для РКО. При цьому переглянута стратегія банку повинна забезпечити підвищення його прибутковості і не чинитиме істотного негативного впливу на якість активів та ліквідність банку в найближчі два роки.

S&P повідомляє, що рейтинги «Кредобанку» можуть бути підвищені у разі успішної реалізації нової стратегії новим керівництвом банку, що приведе до досягнення запланованих показників прибутковості без істотного погіршення якості активів унаслідок подальшої підтримки з боку РКО. Підвищення показників капіталізації за рахунок нових вливань в акціонерний капітал або зниження темпів зростання кредитного портфеля, що приведе до підвищення прогнозованого коефіцієнта RAC без урахування коректувань на диверсифікацію до рівня вище 7%, також буде позитивним рейтинговим чинником.

Рейтинги можуть бути знижені у разі істотного ослаблення зв'язків з РКО, що приведе до перегляду оцінки банку як такого, що має помірну стратегічну значущість для РКО. Негативний вплив на рейтинги також може мати погіршення прогнозованого коефіцієнта RAC до рівня нижче за 3% або ослаблення показників ліквідності.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстроване в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 27,65 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,67 млрд грн, зобов'язання - 23,48 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I кварталі 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року в 6,2 раза - до 15,09 млн. грн.

«Альфа-банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».

ПАТ «Кредобанк» (Львів) створений у 1990 році.

99,5655% акцій «Кредобанку» володіє найбільший польський акціонерний банк PKO BP SA.

2011 рік «Кредобанк» завершив з прибутком 93,63 млн. грн.