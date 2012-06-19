Віце-президент Єврокомісії Редінг блокує спрощення оформлення віз з Україною

Брюссель. Віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан Редінг блокує подальше спрощення процедури оформлення віз з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили поінформовані джерела у ЄС, знайомі з деталями справи.

“Віце-президент Редінг все ще має серйозну стурбованість ситуацією з правами людей в Україні, зокрема, щодо вибіркового правосуддя. Таким чином, вона вважає, що час для поглиблення відносин між ЄС та Україною не настав”, - заявив співрозмовник агентства.

За його словами, на сьогодні пропозиція щодо внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом вже готова, однак перед підписанням потребує затвердження Єврокомісією, а потім – Радою ЄС.

Разом з тим, оскільки рішення Єврокомісією приймаються колегіально, то через позицію В.Редінг проект угоди не може бути переданий на затвердження Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Європейський Союз завершили переговори про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму у грудні минулого року. У лютому текст документа був парафований та проходив внутрішні процедури підготовки до підписання в ЄС та в Україні. Український уряд завершив роботу з підготовки тексту до підписання у березні цього року.

Зміни до угоди передбачають, зокрема, розширення категорій осіб, яким візи оформлюватимуться за спрощеною процедурою.