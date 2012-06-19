У Києві викрито угруповання, яке привласнило понад 12 млн грн коштів вкладників

Працівники столичного УБОЗ викрили угруповання, яке привласнило понад 12 млн грн коштів вкладників, створивши фіктивну кредитну спілку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що шестеро посадових осіб, вступивши у змову, упродовж 2007-2009 років під виглядом діяльності кредитної спілки привласнили кошти майже 300 осіб.

Як зазначили в ГУБОЗ, шахраї укладали договори з громадянами про внесення вкладів на депозитний рахунок, обіцяючи при цьому великі відсотки.

Наразі задокументовано 297 епізодів злочинної діяльності зазначеної групи.

На майно зловмисників накладено арешт.

Відносно учасників групи порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.