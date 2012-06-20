Лідери G20 погодили заходи з подолання кризи в єврозоні

У Лос-Кабосі завершився саміт "Великої двадцятки", на якому було прийнято низку важливих рішень. Виступаючи на підсумковій прес-конференції, президент Мексики Феліпе Кальдерон назвав форум успішним.

На саміті, зокрема, намічено конкретні заходи щодо подолання кризи в єврозоні. Крім того, в результаті "переговорів, які тривали кілька місяців", члени "двадцятки" прийняли рішення про виділення додатково понад 450 млрд доларів у Міжнародний валютний фонд для розширення його можливостей у протидії виникаючим кризам та їх запобігання.

Лідери G20 висловилися за заходи щодо збільшення попиту в країнах з профіцитом бюджету, накопичення заощаджень - в державах з дефіцитом, заявили про намір утримуватися від конкурентної девальвації валют.

Також лідери G20 заявили про намір своїх країн зробити кроки для захисту цілісності і стабільності єврозони.

Нинішній сьомий саміт "двадцятки" став першим з тих, які проводяться в Латинській Америці. Як повідомили представники оргкомітету, в його рамках відбулася рекордна для подібних форумів кількість двосторонніх зустрічей, які провели лідери різних країн, передає ІТАР-ТАСС.