Мінфін збільшив виручку від продажу ОВДП до 2,83 млрд грн

Міністерство фінансів України на проведених 19 червня аукціонах з первинного розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) збільшило сумарну виручку від продажу держборгу до 2,83 мільярдів гривень з 503 мільйонів гривень на попередньому аукціоні 14 червня, говориться в повідомленні Мінфіну.

За словами експертів, залучені Міністерством фінансів кошти дозволяють повністю рефінансувати виплати з держборгу, що припадають на поточний тиждень.

Як повідомляє Мінфін, у вівторок було продано пяти- і семирічні номіновані в гривнях ОВДП на, відповідно, 1,027 мільярда гривень і 1,008 мільярда гривень.

Ставки за цими борговими зобов'язаннями не змінилися порівняно з попередніми аукціонами, залишившись на рівні 14,3% і 14,13% річних. Попит було сформовано трьома заявками, які, за оцінкою аналітиків, подаються «дружніми» державними банками.

Мінфіну також вдалося продати валютні ОВДП терміном обігу 13 місяців на 98,162 мільйона доларів і трирічні валютні державні папери на 1,603 мільйона доларів.

«Мінфін лише в останню мить додав річний валютний папір і не помилився. Як і очікувалося, саме тут було максимально сконцентровано ринковий попит. Уряд одержав вісім заявок і задовольнив їх усі. В результаті Мінфін залучив із дохідністю в 9,3% 98,16 мільйона доларів. Уряду також вдалося продати одну серію трирічних доларових облігацій. З дохідністю в 9,35% було розміщено паперів на 1,6 мільйона доларів», - прокоментував підсумки аукціону фахівець відділу продажу боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

За інформацією Мінфіну, на трирічні папери було подано лише одну заявку від покупця, яка й була задоволена.

«У результаті Мінфін повністю рефінансував виплати з погашення і обслуговування боргу, які становитимуть 1,08 мільярда гривень і 93,27 мільйона доларів США. Кошти, що залишилися, від аукціону, швидше за все, будуть конвертовані в долари США для підготовки до погашення і обслуговування єврооблігацій 26 червня, яке необхідно здійснити в сумі близько 516 мільйонів доларів США», - сказав аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.