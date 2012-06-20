Міжбанк відкрився зростанням котирувань - 8,0730/8,0800 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0730/8,0800 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2480/0,2484, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2395/10,2505. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2679/1,2681 (вівторок — 1,2607/1,2609). У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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