Середній курс євро в комбанках у середу підвищився до 10,16/10,34 грн/євро

У середу вранці українські банки купують євро в середньому по 10,16 грн/євро, продають — по 10,34 грн/євро.

Курс купівлі/продажу наявного євро підвищився на 0,5% порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,07-10,26 грн/євро, продажу – в межах 10,28-10,40 грн/євро.

Американську валюту в середу купують у середньому по 8,06 грн/дол., продають – по 8,11 грн/долл. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,09 грн/дол., продажу – в межах 8,10-8,125 грн/дол.

Середній курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках сьогодні без змін — 0,2425/0,2512 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2460 грн/рубль, продажу – в межах 0,2480-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,075/8,105 грн, євро — 10,05/10,30 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,05/10,40 грн, рубль – 0,2400/0,2520 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.