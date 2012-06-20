«Газпром» має намір цього року досягти рекорду поставок газу – не менш як 222 млрд куб. м

Москва. У 2012 році «Газпром» має намір поставити за кордон рекордну кількість газу – не менш як 222 млрд куб. м.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«У 2011 році загальний експорт становив 221,1 млрд куб. м - це рекорд. У 2012 році буде новий рекорд – не менш як 222 млрд куб. м», – сказав О.Медведєв.

Він прогнозує, що виручка компанії за експорт в країни далекого зарубіжжя становитиме не менш як 61 млрд дол. і 23 млрд дол. до країн колишнього Радянського Союзу.

Гендиректор ТОВ «Газпром експорт» зазначив, що заяви про те, що у «Газпрому» проблеми через скорочення попиту, не відповідають дійсності.

За його словами, в цілому виручка "Газпрому" не скоротиться, а зросте.