Мінфін скорочує обсяги держзапозичень

Міністерство фінансів України в п.р., порівняно з минулим роком, скорочує обсяги державних запозичень.

Як повідомляє Державна казначейська служба, станом на 18 червня п.р. надходження до держбюджету від внутрішніх запозичень (зовнішні запозичення за зазначений період не здійснювалися) становили 37,489 млрд грн. Крім того, вчора, 19 червня, Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 2,83 млрд грн. Таким чином, станом на 20 червня п.р. обсяг залучених шляхом запозичення коштів становив 40,319 млрд грн порівняно з 47,616 млрд грн на 21 червня 2011 року.

При цьому за вказаний період минулого року держборг продавався як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках - 24,956 млрд грн і 22,659 млрд грн відповідно.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою управління державним боргом на 2012 рік, Міністерство фінансів України планує у 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд грн, на внутрішньому — 60,952 млрд грн.