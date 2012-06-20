Залишок коштів на коррахунках банків 19 червня збільшився на 6% - до 17,8 млрд грн

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 19 червня збільшився на 6% і на початок дня 20 червня становив 17,771 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, у порівнянні з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 10%, або на 1,591 млрд грн.