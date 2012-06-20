Залишок коштів на коррахунках банків 19 червня збільшився на 6% - до 17,8 млрд грн
13:59, 20 червня 2012Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 19 червня збільшився на 6% і на початок дня 20 червня становив 17,771 млрд грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, у порівнянні з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 10%, або на 1,591 млрд грн.
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