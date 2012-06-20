Міжбанк середи: закриття торгів - 8,0810/8,0860 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0730/8,0800, до 12:00 ціни піднялися 8,0790/8,0840. НА час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,0810/8,0860 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2480/84, до 12:00 ціни зросли - 0,2487/91. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2486/90. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32.5397 (-0,1226).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2665/1,2720. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,2395/10,2505, до 12:00 ціни пішли вгору 10,2625/10,2725. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,2705/10,2810.