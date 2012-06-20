НБУ дозволив враховувати 10% від номіналу валютних ОВДП у резервах комбанків

Національний банк України дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ.

Це передбачено в постанові регулятора №248 «Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку» від 19 червня 2012 року, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Дозволити банкам зараховувати для покриття обов'язкових резервів, які формуються на окремому рахунку в Національному банку України ..., придбані ними ОВДП, номіновані в іноземній валюті (долар США) у розмірі 10% їх номінальної вартості в гривневому еквіваленті, розрахованому виходячи з офіційного курсу гривні...», - говориться в документі.

Крім того, регулятор дозволив враховувати при перерахуванні резервів на окремий рахунок в НБУ і 50% від номінальної вартості цільових ОВДП, випущених для фінансування Євро-2012.

При цьому, розмір коштів, які комерційні банки мають тримати на окремому рахунку в НБУ, залишився на рівні 50% від суми обов'язкових резервів.

Регулятор також збільшив з 40% до 50% обсяг обов'язкових резервів, який має зберігатися щодня на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в НБУ.

Вищезгадана постанова набуває чинності з 30 червня 2012 року.