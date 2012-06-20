Гранично можливу кількість звернень банків для отримання кредитів овернайт скорочено

Національний банк Україна (НБУ) скоротив гранично можливу кількість звернень банків до регулятора для отримання кредитів овернайт.

Це передбачено в постанові регулятора № 248 «Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку» від 19 червня 2012 року, яке має УНІАН.

Зокрема, з 30 червня ц.р. комбанк зможе звернутися в НБУ за овернайтом не більше ніж два рази протягом одного тижня. На сьогодні межа встановлена на рівні п'ятнадцяти звернень протягом календарного місяця.

Регулятор також змінив вимоги до максимального розміру кредиту овернайт. На сьогодні він може скласти 70% від суми сформованих обов'язкових резервів за попередній період. Згідно з новим документом, максимальна сума овернайта може бути не більше 70% від суми обов'язкових резервів, перерахованих на кореспондентський рахунок в НБУ.

За бланковим кредитом овернайт банк зможе, як раніше, звертатися один раз на тиждень. Його максимальна сума може становити не більше 25% від суми сформованих на коррахунку в НБУ обов'язкових резервів.