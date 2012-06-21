Прокуратура Києва організувала телефонну «гарячу лінію» для підприємців

На виконання розпорядження Генерального прокурора України з метою отримання інформації від суб’єктів підприємницької діяльності про можливі факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій, інших господарюючих суб’єктів з боку контролюючих та правоохоронних органів у прокуратурі міста Києва організовано телефонну «гарячу лінію» для підприємців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Також зазначається, що повідомлення суб’єктів підприємницької діяльності про факти можливих протиправних дій органів контролю та правоохоронних органів приймаються в робочі дні з 9 до 18 години за телефоном: 524-84-42.

За такими повідомленнями будуть організовуватися відповідні перевірки, вживатимуться заходи до поновлення порушених прав, запевнили у прокуратурі.