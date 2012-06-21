Відновлення економіки США уповільнюється - ФРС погіршила свій прогноз...

Федеральна резервна система США переглянула у бік зниження прогноз реального зростання ВВП країни на 2012 рік, підвищивши при цьому свої очікування щодо рівня безробіття.

Цього року ФРС очікує зростання ВВП на 1,9-2,4%, інфляцію - 1,2-1,7%, безробіття - 8,0-8,2%.

У квітні 2012 року Федрезерв прогнозував зростання ВВП у поточному році - 2,4-2,9%, інфляцію на рівні 1,9-2,0%, а безробіття - 7,8-8,0%.

У січні 2012 року ФРС прогнозувала зростання ВВП на 2,2-2,7%, інфляцію на рівні 1,4-1,8%, а безробіття - в діапазоні 8,2-8,5%.

Цільовий показник інфляції в США раніше був встановлений регулятором на позначці 2,0%.

Регулятор також змінив свої прогнози по економіці США на 2013 і 2014 роки.

Так, в 2013 році зростання економіки очікується в межах 2,2-2,8%, хоча в квітні прогнозувалося зростання на 2,7-3,1%. Інфляція складе 1,5-2,0% (1,6-2% по квітневого прогнозу), рівень безробіття перебуватиме в межах 7,5-8,0% (7,3-7,7% раніше).

У 2014 році, згідно з очікуваннями регулятора, ВВП збільшиться в межах 3,0-3,5% (у квітні очікувався діапазон 3,1-3,6%), інфляція складе 1,5-2,0% (проти квітневого прогнозу 1,7-2%), рівень безробіття перебуватиме в межах 7,0-7,7%. Згідно з попереднім прогнозом, показник очікувався в діапазоні 6,7-7,4%, передає РІА "Новости".