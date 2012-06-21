Середній курс євро в комбанках у четвер дещо підвищився

У четвер вранці українські банки купують євро в середньому по 10,18 грн/євро, продають — по 10,34 грн/євро.

Курс купівлі/продажу готівкового євро дещо підвищився, порівняно зі вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,07-10,26 грн/євро, з продажу – в межах 10,28-10,40 грн/євро.

Американську валюту у четвер купують в середньому по 8,07 грн/дол., продають – по 8,11 грн/дол. Курс купівлі підвищився на 0,1%, продажу — залишився без змін, порівняно зі вчорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,045-8,095 грн/дол., з продажу – в межах 8,10-8,125 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,6%, до 0,2410 грн/рубль, продажу — на 0,5%, до 0,2499 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2320-0,2460 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2470-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,085/8,115 грн, євро — 10,10/10,35 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,10/10,50 грн, рубль – 0,2400/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.