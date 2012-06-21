Держфінінспекція виявила на столичному Житньому ринку порушення на 1 млн грн

11:21, 21 червня 2012
Фінанси
0

У результаті планової ревізії фінансово-господарської діяльності столичного Комунального підприємства «Житній ринок» за період з 1 вересня 2010 виявлено порушень на загальну суму 1,4 млн грн, в тому числі, що призвели до втрат – 1,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної фінансової інспекції в м. Києві, зокрема, порушуючи вимоги трудового законодавства, у завищених розмірах нараховувались і виплачувались посадові оклади, надбавки, доплати, премії; здійснювалось утримання понадштатних та понаднормативних посад працівників; проводилася виплата заробітної плати та оплачувалася робота у вихідні дні без підтверджуючих документів, як наслідок Житній ринок зазнав матеріальних збитків у розмірі близько 1 млн. грн.

Крім того, ринком надавались послуги підприємцям для забезпечення здійснення торгівлі за вартістю нижчою, ніж затверджена в калькуляціях та зазначена в договорах, як наслідок недоотримано доходів у сумі 130 тис грн, чим завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Держфінінспекція проінформувала прокуратуру Подільського району м. Києва про результати ревізії для розгляду та прийняття відповідного рішення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter