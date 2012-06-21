Міжбанк відкрився зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0800/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2451/55, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,2445/10,2525. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому самому рівні – 1,2679/81 (середа — 1,2679/81).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0200.