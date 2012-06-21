Експерт: основний ризик у 2 півріччі - зниження інвестицій в інфраструктуру після Євро

Основним ризиком другого півріччя з точки зору темпів економічного зростання буде зниження капітальних інвестицій у розвиток інфраструктури після завершення Євро-2012.

Таку думку висловив УНІАН аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Віталій Ваврищук.

"Основний ризик другого півріччя - зниження капітальних інвестицій у розвиток інфраструктури після завершення Євро-2012. Уряду потрібно буде визначити нові напрями інвестування та забезпечити адекватне фінансування нових капітальних проектів", - сказав В.Ваврищук.

На його думку, незважаючи на те, що темпи зростання промислового виробництва залишаються позитивними, ситуація на світових товарних ринках вкрай нестабільна, і ризики погіршення динаміки зростання дуже високі.

"У цілому дані за окремими секторами економіки за п'ять місяців 2012 року говорять про те, що темпи зростання ВВП зберігаються на рівні 1,5-2,0% г/г, в першу чергу завдяки сильному споживанню домогосподарств. Думаю, цей фактор і надалі підтримає темпи економічного зростання на поточному рівні", - резюмував експерт.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, зростання промислового виробництва в травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року склав 1%, в січні-травні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року - 0,7%, в травні 2012 року проти квітня п.р. - 1,9%.