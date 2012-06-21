За використання полігону "Нитка" Росія вперше розрахувалася з Україною готівкою

Міністерство оборони Російської Федерації розрахувалося з Міністерством оборони України за використання полігону злітно-посадкових систем “Нитка”, розташованого в Криму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони України, вперше, починаючи з 2006 року, оплату здійснено грошовими коштами.

Так, на виконання Угоди між урядами України та РФ про використання полігону “Нитка”, підписаної 7 лютого 1997 року в Києві, та Протоколу узгодження фактичної вартості взаємних послуг (зобов’язань) між українською та російською сторонами з використання зазначеного полігону в 2007 і 2010 роках в інтересах морської авіації ВМФ Російської Федерації, підписаного 8-9 червня 2012 року, російська сторона перерахувала на валютний рахунок Міністерства оборони України 1 373 809, 15 доларів США, йдеться в повідомленні.

Кошти, отримані від російської сторони за використання полігону “Нитка”, будуть проконвертовані в національну валюту та спрямовані на ремонт і відновлення військової техніки та озброєння української армії та сил флоту, підкреслили в Міноборони.

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