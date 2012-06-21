Змінено правила, що регулюють роботу ІСІ зі стресовими активами банків

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила зміни до нормативних актів, що регулюють роботу інститутів спільного інвестування (ІСІ) зі стресовими активами банків, повідомили в прес-службі комісії.

Як відзначили в НКЦПФР, відповідні зміни будуть внесені до Положення про склад та структуру активів інститутів спільного інвестування, Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), а також Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами під час ліквідації.

За словами директора департаменту загальної інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксани Симоненко, серед основних змін у згаданих документах, зокрема - вимога, що виключає безумовне списання заборгованості за залученими до складу активів фондів борговими зобов'язаннями у формі прав вимоги, і вимога, за яким переоцінка вартості права вимоги за кредитними договорами в складі активів венчурного ІСІ здійснюється з урахуванням рекомендацій НБУ

«Дані зміни в нормативні акти - це перший крок регулятора до реалізації проекту по роботі інститутів спільного інвестування зі стресовими активами банків. Зокрема, відповідні зміни будуть внесені в три документи комісії, і вони нададуть можливість НКЦПФР підвищити контроль за роботою ІСІ з проблемними активами банків», - зазначила О.Симоненко.

Найближчим часом документ буде оприлюднено на офіційному сайті комісії, а також буде направлено на узгодження в профільні міністерства та відомства.