Кабмін пропонує призначити Порошенка членом Ради керівників у Світовому банку

Кабінет Міністрів України пропонує голові держави призначити міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка керівникам від України – членом Ради керівників у Світовому банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідний проект Указу Президента України, підготовлений Мінекономрозвитку, схвалено на засіданні Кабінету міністрів 20 червня.

Нагадаємо, що відповідно до положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінекономрозвитку: формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері співпраці з міжнародними фінансовими організаціями; координує роботу, пов'язану з ініціацією, підготовкою і реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються МФО (Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційних банк); здійснює організаційне і аналітичне забезпечення діяльності керівника від України – члена Ради керівників Світового банку; формує і реалізує державну політику у сфері державних закупівель.