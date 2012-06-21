Держзембанк буде створено як окрему фінустанову. Ставка за кредитами - 8-9% річних

Державний земельний банк, створення якого передбачено законопроектом «Про ринок земель», буде створено як окрему фінансово-кредитну установу, а не на базі іншого банку, як планувалося раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко сьогодні на прес-конференції.

За його словами, Кабінет міністрів, Національний банк України, а також Національна академія аграрних наук України найближчим часом представлять покроковий план дій зі створення Держзембанку.

С.Тимченко відзначив, що концепція створення банку передбачає розвиток земельних територій, консолідацію земель сільськогосподарського призначення, управління землями держвласності, забезпечення продовольчої безпеки країни, а також видачу дешевих кредитів дрібним і середнім сільгоспвиробникам під заставу землі.

Голова агентства уточнив, що банк надаватиме кредити під 8-9% річних під заставу землі для власників або під заставу права оренди землі для орендарів.

За оцінками Держземагентства, такі кредити дадуть можливість сільгоспвиробникам за 2-3 роки відновити своє матеріальне забезпечення, а потім за 5 років на 15% збільшувати виробництво.

За словами керівника відомства, статутним фондом банку стане вся сільськогосподарська земля державної власності — близько 10 млн га.

С.Тимченко повідомив, що банк розпочне роботу після введення сільгоспземель в обіг, після ухвалення закону про ринок земель.

За його очікуваннями, закон про ринок земель буде прийнято у цілому після парламентських виборів новим складом парламенту поточного року.

Керівник відомства нагадав, що на створення Держзембанку поточного року в держбюджеті передбачено 120 млн грн.

У свою чергу фінансовий директор Державної земельної служби і земельного банку Королівства Нідерландів Пітер Ван Дер Ягт відзначив, що за ініціативи С.Тимченко було створено міжнародну експертну групу з провідних фахівців Євросоюзу в земельній сфері для допомоги в завершенні земельної реформи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Мінагропрод спільно з Національним банком України створили робочу групу зі створення Державного земельного (іпотечного) банку. Головною метою створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного і технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва.

Планується, що банк видаватиме кредити під не більш як 8% річних малому і середньому бізнесу для купівлі сільгоспземель, а також безвідсоткові кредити на проекти, в яких зацікавлена держава.