Мінфін виплатив за ОВДП 1,075 млрд грн

Міністерство фінансів України 20 червня здійснило виплату за облігаціями внутрішньої державної позики на 1,075 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з інформацією Державної казначейської служби, станом на 18 червня 2012 року видатки з обслуговування державного боргу становили 10,748 млрд грн (за внутрішнім державним боргом – 7,213 млрд грн, за зовнішнім – 3,535 млрд грн).

На цю ж дату витрати з погашення державного боргу становлять 26,851 млрд грн (в т.ч. за внутрішнім державним боргом – 17,242 млрд грн, за зовнішнім – 9,609 млрд грн).

Станом на 20 червня ц.р. обсяг залучених шляхом запозичення коштів склав 40,319 млрд грн.