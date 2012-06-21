75% звернень на лінію «Пульс податкової» обробляються протягом доби - ДПСУ

75% звернень на лінію «Пульс податкової» обробляються протягом однієї доби, решта - не довше двох діб, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Як зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко, обробка звернення протягом однієї доби після надходження на гарячу лінію «Пульс податкової» передбачає повне вирішення проблеми платника податків.

Всього сервісом «Пульс податкової» скористалися більше 8,5 тис. платників. Найбільшою популярністю цей сервіс користується в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.