Бізнес незадоволений вирішенням проблеми перенесення збитків на подальші періоди, зафіксованим у змінах до Податкового кодексу, які набувають чинності з 1 липня, повідомили УНІАН в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

Зокрема, асоціація звернулася до Президента України Віктора Януковича з проханням ветувати прийнятий парламентом закон №9661-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм».

Відповідний закон мав на меті, серед іншого, врегулювання одного з проблемних питань податкового законодавства - врахування збитків минулих періодів у податковому обліку платників податків.

«Нещодавно прийнятий закон №9661-д чітко не врегулював питання врахування збитків минулих періодів при визначенні прибутку оподаткування, а деколи навіть погіршив ситуацію. По-перше, закон залишив без змін норму Податкового кодексу, яку податкові органи використовували для обгрунтування нібито існуючих обмежень на перенесення збитків на майбутні періоди. Отже, вже відомий привід для суперечок між платниками податків і контролюючими органами не усунено», - зазначається в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

По-друге, закон ввів суттєві обмеження на перенесення збитків для підприємств із доходом за 2011 рік 1 млн грн і більше. Такі підприємства зможуть щорічно включати у витрати суму, яка не перевищуватиме 25% збитків, накопичених на 1 січня 2012 року. При цьому із закону виходить, що підприємства, в яких залишиться непогашена сума збитків за 2010 рік і за 2011 рік, повністю втратять право на подальше врахування цих збитків за результатами 2015 року, що значно погіршить умови ведення бізнесу.

По-третє, норми закону планується застосовувати за результатами першого півріччя 2012 року - отже, фактично закон матиме зворотну дію, що може спричинити перегляд податкових результатів діяльності платників податків за перший квартал 2012 року.

Закон також не враховує такі досить типові ситуації, як, приміром, надання українським компаніям у першому кварталі безповоротної фінансової допомоги від іноземних засновників. «Отже, операція з отримання фінансової допомоги, проведена в першому кварталі 2012 року, коли обмеження на перенесення збитків ще не діяло, не повинна була приводити до сплати податку за наявності достатньої суми збитку. Проте згідно з новим положенням закону компанії, які отримали безповоротну допомогу в першому кварталі 2012 року, включатимуть її до складу доходу в повному обсязі, але зможуть включити лише 25% збитків минулих років у звітності за перше півріччя 2012 року, що приведе до необхідності переглянути розмір податкових зобов'язань», - говорять у ЄБА.

Крім того, норми нового закону йдуть урозріз із правилами перенесення збитків, викладеними в законі України № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року. Це створює нову потенційну проблему, адже відмінності в нормах законів унеможливлюють включення від’ємного значення за 2009 рік до складу витрат взагалі.