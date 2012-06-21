“ПриватБанк” збільшив статутний капітал на 10% - до 14,898 млрд грн

“ПриватБанк” (Дніпропетровськ) збільшив статутний капітал на 10% - до 14,898 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, 20 червня банк провів реєстрацію нової редакції свого Статуту. Зміни внесено у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку на 1,352 млрд грн (новий статутний капітал — 14,898 млрд грн, нова номінальна вартість однієї акції - 230,45 грн, кількість акцій не змінилася - 64645500 штук).

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня ц.р. акціонери «ПриватБанк» ухвалили рішення не виплачувати дивіденди за 2011 рік й направити 95% прибутку, який становив 1,426 млрд грн, на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення вартості акцій банку на 20,92 грн до 230,45 грн за одну акцію.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк у I кварталі 2012 року отримав чистий прибуток 267,011 млн грн.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 153,655 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 105,936 млрд грн, зобов'язання - 136,649 млрд грн, статутний капітал - 13,545 млрд грн, власний капітал - 17,006 млрд грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.