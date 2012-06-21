Міжбанк четверга: закриття торгів - 8,0810/8,0860 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0800/8,0850, на 12:00 звузився спред - 8,0830/8,0840. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0810/8,0860 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2451/0,2455, на 12:00 ціни піднялися до 0,2463/0,2467. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2460/0,2464. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,8700 (+0,3303).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2645/1,2705.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2445/10,2525, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,2345/10,2395. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли до 10,2576/10,2680.