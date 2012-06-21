НБУ намагається знизити привабливість валюти - експерт

Підвищуючи вимоги зі створення резервів на залучені банками у валюті кошти, Національний банк України (НБУ) намагається знизити привабливість валюти як засобу накопичення. Таку думку висловив УНІАН казначей - член правління “Сбербанку Росії” Дмитро Золотько.

«Метою НБУ є зменшення привабливості іноземної валюти як засобу накопичення. Для цього поступово збільшуються норми резервування, тобто, витрати на залучення валютних депозитів», - сказав Д.Золотько.

У свою чергу, аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Віталій Ваврищук вважає, що рішення НБУ про посилення монетарної політики є реакцією на зростання волатильності на валютному ринку. «Підвищуючи резервні вимоги, регулятор намагається зробити гривневі ресурси менш доступними банкам для купівлі іноземної валюти», - сказав він.

Експерти сходяться в думці, що надана регулятором можливість зарахування 10% суми валютних ОВДП як обов'язкових резервів безумовно створить додаткові стимули банкам купувати державні облігації.

“Основний негатив рішень НБУ в тому, що банки навряд чи зможуть активізувати кредитування економіки, – шанси на те, що кредитний портфель банків збільшиться цього року, практично нульові”, - резюмував В.Ваврищук.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 30 червня 2012 року своєю постановою №248 посилив вимоги щодо резервування за залученими банками коштами. Збільшується норма резервування за: короткостроковими коштами і вкладами юридичних і фізичних осіб в інвалюті з 8% до 9%; довгостроковими коштами і вкладами юр- і фізосіб у інвалюті з 2% до 3%; коштами вкладів юридичних і фізичних осіб в інвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) із 8,5% до 10%; коштами, залученими банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в інвалюті (окрім російських рублів) із 2% до 3%.

НБУ також дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних ОВДП для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ.

При цьому розмір коштів, які комерційні банки повинні тримати на окремому рахунку в НБУ, залишився на рівні 50% від суми обов'язкових резервів.

Регулятор також збільшив із 40% до 50% обсяг обов'язкових резервів, який повинен зберігатися щодня на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в НБУ.