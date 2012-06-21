Тігіпко вважає, що органи контролю «перетисли» бізнес

Віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає, що органи контролю приділяють дуже багато часу перевіркам діяльності підприємств у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді в Сімферополі.

«Наші контролюючі організації сьогодні розперезалися. Куди не прийдеш, розмова одна: "Сергій Леонідович, одночасно до семи перевіряльників, кімнат не вистачає!". Сказав Президент - одна перевірка на рік, а сьогодні наші дорогі колеги в погонах дозволяють собі доїти щодня, по черзі ходять на живе, працююче підприємство», - заявив віце-прем'єр.

За словами С.Тігіпка, контролери «перетисли» бізнес. «Сьогодні - це не 2007 рік, коли все зростало. Сьогодні вони перебувають у надзвичайно важкій ситуації», - сказав віце-прем'єр.

Він додав, що остання розмова з цього приводу на засіданні Ради регіонів була дуже жорсткою. «Були попереджені всі міністри в погонах, генеральний прокурор», - зазначив С.Тігіпко.