Національний банк України (НБУ) 20 червня надав банкам рефінансування на 424,6 млн. грн. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, трьом банкам було надано овернайт на 169 млн. грн під 8,5%, одному — на 5,6 млн. грн під 10,5%.

Крім того, п'яти банкам НБУ надав рефінансування на 29 днів під 7,5% річних на 250 млн. грн.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 4,553 млрд грн, при цьому середньозважена відсоткова ставка становила 17,7%, у т.ч. за кредитами овернайт – 15,9%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку в січні-травні п.р. становив 16,2 млрд грн, операцій із рефінансування банків — 17,2 млрд грн.