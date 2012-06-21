ВР збільшила видатки бюджету на 26 млн грн.

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 421 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом збільшено асигнування загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за бюджетною програмою КПКВК 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» в сумі 16 млн грн, у тому числі на оплату праці – 11,88 млн гривень. Цими коштами передбачено оплата праці науково-педагогічних працівників, залучених для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того законом збільшено на 9,5 млн грн асигнування загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та бюджету Києво-Святошинського району Київської області для сіл Малютянської сільради. Дана норма була розкритикована народним депутатом України Павлом Жебрівським (фракція НУ-НС). Він зазначив, що ці кошти спрямовуються на округ, де балотуватиметься від Партії регіонів Петро Мельник. Він зазначив, що це є порушенням законодавства України і є прямим фінансуванням виборчої кампанії для окремого кандидата з бюджету держави.

Всі видатки передбачені даним законом будуть покриті за рахунок додаткових надходжень до бюджету частини чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об’єднань.