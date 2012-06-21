Перерахування до місцевих бюджетів від торгівлі алкоголем і тютюном зросли на 5%

У січні-травні 2012 року до місцевих бюджетів перераховано 317,215 млн. грн від гуртової та роздрібної торгівлі спиртом, алкоголем і тютюном, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Так, у січні-травні п.р. до місцевих бюджетів надійшло 56,332 млн. грн від ліцензування гуртової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами і 260,883 млн. грн — від роздрібної торгівлі. Крім того, надійшло 9,4 тис. грн від ліцензування експорту, імпорту і гуртової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим.

Загалом на 1 червня 2012 року в Україні діяло 187 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, що на 3,6% менше, ніж на 1 червня 2011 року.