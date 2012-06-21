Учасники G20 підтримали заходи із подолання європейської кризи

Учасники саміту країн «Великої двадцятки» визнали, що міцний та глибоко інтегрований Європейський Союз має вирішальне значення для системної глобальної стабільності.

На цьому наголосили Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу та Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей у своїй заяві за результатами саміту країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20), що відбувся у Лос-Кабосі, повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні.

За їхніми словами, велика частина уваги саміту була прикута до економічної ситуації в ЄС. «Лідери країн-учасниць «Великої двадцятки» визнали цінність європейського проекту та валюти ЄС – євро», – наголошується у заяві.

Також лідери Євросоюзу відзначили, що учасники саміту привітали заходи ЄС зі стабілізації економік та фінансових систем країн-членів; вони висловили підтримку намірам Брюсселя «рухатися вперед до глибшої економічної та фіскальної інтеграції».

Окрім того, Ж.М.Баррозу та Г.Ван Ромпей висловили задоволення обіцянками учасників саміту збільшити ресурси МВФ. Вони нагадали, що ЄС – як найбільший надавач коштів Фонду – зобов’язався надати організації 240 млрд євро; ця сума становить близько половини коштів, на яку збільшаться резерви МВФ.

«ЄС рішуче налаштований довести, що запровадження євро та здійснення європейського проекту є незворотними», – підкреслили лідери ЄС.

Як повідомлялося, 18-19 червня у Лос-Кабосі (Мексика) відбувся саміт країн-учасниць «Великої двадцятки». Учасники зустрічі ухвалили спільну декларацію, у якій йдеться про наміри зі стимуляції економічного зростання та фінансової стабілізації з метою створення нових робочих місць.

Окрім того, була досягнута згода щодо збільшення резервів Міжнародного валютного фонду на 450 млрд дол. Ці кошти мають пришвидшити процедури видачі стабілізаційних кредитів державам, що зіштовхуються з економічними проблемами.