Moody's "дісталося" до Великобританії - знижено рейтинги ключових банків країни
10:01, 22 червня 2012Фінанси
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Агентство Moody's знизило рейтинги ключових банків Великобританії. Про це було оголошено в четвер після закриття фінансових ринків ЄС і США.
Оцінка кредитоспроможності Barclays скоротилася на дві позначки, найбільшого банку Євросоюзу - британського HSBC, Royal Bank of Scotland і Lloyds Banking Group - на одну.
Зниження рейтингів пов'язано з переглядом оцінок 15 світових кредитних установ в Європі та США, передає ИТАР-ТАСС.
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