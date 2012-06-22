Moody's "дісталося" до Великобританії - знижено рейтинги ключових банків країни

Агентство Moody's знизило рейтинги ключових банків Великобританії. Про це було оголошено в четвер після закриття фінансових ринків ЄС і США.

Оцінка кредитоспроможності Barclays скоротилася на дві позначки, найбільшого банку Євросоюзу - британського HSBC, Royal Bank of Scotland і Lloyds Banking Group - на одну.

Зниження рейтингів пов'язано з переглядом оцінок 15 світових кредитних установ в Європі та США, передає ИТАР-ТАСС.