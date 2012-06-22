Міжбанк відкрився зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням зростання котирувань – 8,0830/8,0890 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2407/11, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,1215/10,1305. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2535/37 (четвер - 1,2679/81).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.