На аукціоні з продажу ОВДП у четвер Мінфін залучив рекордні 6,65 млрд грн

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 червня, Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету рекордні 6,652 млрд грн (за курсом НБУ), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, основний обсяг коштів був залучений в результаті розміщення ОВДП, номінованих у валюті.

Так Мінфін розмістив валютні ОВДП із терміном обігу 1 рік на суму 100,13 млн дол. із середньозваженою прибутковістю 9,3%, задовольнивши всі 5 поданих заявок. Також була задоволена єдина заявка на купівлю трирічних валютних ОВДП на суму 316,63 млн дол. із середньозваженою прибутковістю 9,45%.

Крім вищезгаданого розміщення, Мінфін залучив до бюджету 175,11 млн дол. (2 заявки) і 40,25 млн євро (1 заявка) в ході розміщення трирічних держоблігацій, номінованих в інвалюті, з можливістю дострокового погашення. Середньозважена прибутковість за цими інструментами становила 4,5% для доларових ОВДП і 4,8% для ОВДП, номінованих в євро.

Крім того 1,51 млрд грн залучено до держбюджету в результаті розміщення п'ятирічних ОВДП. Мінфін задовольнив усі 5 поданих заявок. Середньозважена прибутковість становила 14,3%.

Також повідомляється, що попит на гривневі облігації терміном обігу 1, 2, 3, 7 років, а також валютні ОВГЗ терміном обігу 2 і 3 року відсутній.

Раніше такий значний обсяг ОВДП Мінфіну вдалося продати на аукціоні 29 травня ц.р. Тоді сума залучення становила 4,327 млрд грн. Основний обсяг залучення також забезпечив продаж ОВДП, номінованих у валюті.

Також варто зазначити що НБУ своєю постановою №248 від 19 червня 2012 року дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних ОВДП для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ. Вищезгадана постанова набуде чинності з 30 червня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на проведених 19 червня аукціонах із первинного розміщення ОВДП збільшив сумарну виручку від продажу держборгу до 2,83 млрд грн із 503 млн грн, залучених на аукціоні 14 червня.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.