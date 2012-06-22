Пара EUR/USD на торгах у п'ятницю спробує скоректуватися після обвалу - експерт

На торгах у п'ятницю, 22 червня, пара EUR/USD спробує скоректуватися після значного падіння, проте відкат буде обмежений позначкою 1.26, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, лише радикальні коментарі лідерів ЄС (вони сьогодні збираються за зачиненими дверима) на тему конкретних дій задля порятунку єврозони здатні повернути пару до життя.

Зниження рейтингів британського банківського сектора підкосило GBP/USD. Проте аналітики прогнозують відновлення пари в межах 1.5680 з подальшою метою на 1.5720.

Як відзначають аналітики, сьогоднішній день не може похвалитися великою кількістю економічних релізів, що спонукає валюти орієнтуватися на ринкові настрої і останні чутки. Можливо, темою дня стануть коментарі рейтингових агентств. Крім заходів Moody’s стосовно міжнародних банків-важкоатлетів, варто звернути увагу і на висловлювання S&P. Річ у тім, що агентство висловило сумніви з приводу здатності рятівного траншу для Іспанії вилікувати банківський сектор країни і задовольнити короткострокові потреби у капіталі.