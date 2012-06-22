Нацбанк дав новий прогноз зростання ВВП

В Україні зростання ВВП за січень-травень оцінюється на рівні трохи більше 2%, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За оцінками департаменту, “зростання ВВП в травні прискорилося і за січень-травень дещо перевищило 2%” (раніше НБУ повідомляв, що за його оцінками зростання ВВП в січні-квітні, як і в січні-березні, склало 2,5%).

Зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у травні 2012 року склало 3,2% в річному виразі порівняно з 1,3% у квітні 2012 року. Зростання за січень-травень склало 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Найбільший внесок у приріст ІВБГ у травні мали галузі, які відображають стан внутрішнього попиту, - роздрібна торгівля (1,4 п. п.) і будівництво (0,8 п. п.).

За даними Нацбанку, завдяки стабільному нарощуванню реальних доходів населення, зростання обсягів роздрібного товарообороту прискорилося з 16,3% в квітні в річному вимірі до 17,9% в травні.

Високий рівень державного фінансування сприяв поліпшенню показників будівельної галузі. Вперше із січня цього оточного року в травні зафіксовано зростання обсягу будівельних робіт - за розрахунками департаменту на рівні 9,6% у річному вимірі.

Регулятор зазначає, що зовнішній попит залишався на достатньо низькому рівні, і це позначилося на динаміці експортоорієнтованих галузей - машинобудуванні (зростання 0,5% в річному вимірі) і металургії (зниження на 1,1%). Єдиною із вказаних галузей, в якій зафіксовані високі темпи зростання, стала хімічна і нафтохімічна промисловість — на рівні 14,9%. Цей показник стимулювався високим зовнішнім попитом на добрива.