Середній курс євро в комбанках у п'ятницю знизився

У п'ятницю вранці українські банки купують євро в середньому за 10,07 грн/євро, продають — за 10,27 грн/євро.

Курс купівлі готівкового євро знизився на 1%, продажу — на 0,7%, порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,00-10,15 грн/євро, з продажу – в межах 10,18-10,40 грн/євро.

Американську валюту у п'ятницю купують у середньому за 8,06 грн/дол., продають – за 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу залишився без змін порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,092 грн/дол., з продажу – в межах 8,10-8,12 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 2,1%, до 0,2363 грн/рубль, продажу — на 1,3%, до 0,2468 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2295-0,2400 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2430-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,08/8,11 грн, євро — 10,10/10,35 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,10/10,50 грн, рубль – 0,2380/0,2510 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.