В Україні продаж полісів ОСАГО падає – за січень-березень до 1,9 млн. шт.

12:21, 22 червня 2012
Фінанси
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Українські страхові компанії за підсумками січня-березня 2012 року продали 1 млн. 937,135 тис. полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), що на 4,1% менше, ніж у січні-березні 2011 року (2 млн. 020,326 тис. полісів).

Про це сказано у повідомленні Моторного (Транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, сума одержаних страховиками страхових платежів від продажу полісів у січні-березні 2012 р. збільшилася на 6,6% у порівнянні з січнем-березнем 2011 року – з 544,4 млн. грн до 580,15 млн. грн. При цьому сума страхових виплат, здійснених страховими компаніями – членами МТСБУ, збільшилася на 23,8% – з 203,1 млн. грн до 251,5 млн. грн. Загальна сума страхових виплат (з 2005 року по 31 березня 2012 року, виплати страхових компаній і фонду захисту постраждалих) становила 3,39 млрд грн.

За даними МТСБУ, до десятки компаній-лідерів за сумою виплачених страхових відшкодувань на кінець березня 2012 року ввійшли: НАСК «Оранта», СГ «ТАС», СК «Провідна», СК «АХА Страхування», УАСК «АСКА», УСК «Гарант Авто», УСК «Княжа», СК «Уніка», НФСК «Добробут», «УПСК».

За кількістю проданих полісів ОСАГО лідирують: НАСК «Оранта», СК «Провідна», СГ «ТАС», «УПСК», СК «АХА Страхування», УАСК «АСКА», НФСК «Добробут», УСК «Княжа», СК «Дніпроінмед», УСК «Гарант Авто».

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