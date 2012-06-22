Валовий зовнішній борг України досяг 126,9 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України в першому кварталі 2012 року збільшився на 0,5% - до 126,883 млрд дол.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління за січень-березень скоротився на 0,2% - до 25,828 млрд дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання скоротився на 6,9% - до 6,973 млрд дол., банків - на 4,5%, до 24,061 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки збільшився на 2,9% - до 62,284 млрд дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) збільшився з 7,120 млрд дол. до 7,120 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.