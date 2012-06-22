Регулятивний капітал банків з початку року скоротився на 3,3% - до 172,506 млрд грн

Регулятивний капітал українських банків у травні збільшився на 94 млн. грн, а з початку року скоротився на 3,3% - до 172,506 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з циркулярами Нацбанку, регулятивний капітал є одним із найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку - сукупність основного (1-го рівня) капіталу і додаткового (2-го рівня) капіталу.

Сума простроченої заборгованості за кредитами у комбанках за січень-травень скоротилася на 1,2%, в т.ч. у травні - на 4,5%, до 78,315 млрд грн. Також скоротилася її питома вага в кредитному портфелі банків до 5,55% на 1 червня у порівнянні з 9,9% на 1 травня і з 9,61% - на початок 2012 року.

Частка іноземного капіталу в банківській системі країни за січень-травень скоротилася з 41,9% на початок п.р. до 41,3% на 1 червня 2012 року. Кількість банків з іноземним капіталом залишалася на рівні 53 кредитно-фінансових установ, з яких 22 банки - із 100% іноземним капіталом.

Станом на 1 червня 2012 року ліцензію Нацбанку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України. У стадії ліквідації перебувають 23 банки.