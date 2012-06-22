Уряд хоче самостійно проводити перерахунок військових пенсій

Кабінет міністрів України просить Верховну Раду дозволити йому проводити додатковий перерахунок пенсій військовослужбовцям.

Про це йдеться в урядовому законопроекті „Про внесеннч змін до статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб”, зареєстрованому в парламенті 21 червня.

Законопроект передбачає надання права Кабінету міністрів ухвалювати рішення про проведення додаткового перерахунку військових пенсій.

У пояснювальній записці наголошується, що метою проекту є надання права Кабміну ухвалювати рішення про проведення додаткового перерахунку пенсій для недопущення різниці у розмірах пенсії залежно від року їх призначення, виходячи з фінансових можливостей державного бюджету.

«Ухвалення акту дозволить забезпечувати рівність розмірів пенсій, призначених відповідно до закону, незалежно від часу призначення», - відзначають в уряді.