Під час придбання автомобіля буде сплачуватися пенсійний збір - закон

Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон визначає платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації, а також фізичних осіб, які набувають права власності на легкові автомобілі, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів, згідно із законодавством, та успадкування легкових автомобілів за законом.

Також законом уточнюється, що сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється при набутті права власності на легкові автомобілі.

Крім того, в абзаці другому пункту 9 закону слова "першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінено словами і цифрою "групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 7 червня.