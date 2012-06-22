Узгоджено окремі норми Податкового та Митного кодексів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження окремих норм".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон спрямований на узгодження та удосконалення деяких норм Податкового і Митного кодексів.

З цією метою вносяться зміни до Податкового кодексу щодо приведення термінів "магазин безмитної торгівлі", "спеціальна митна зона" у відповідність до Митного кодексу та щодо порядку оподаткування податком на додану вартість і акцизним податком операцій з поміщення товарів у визначені митні режими, операцій з пересилання на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, операцій з ввезення на митну територію України товарів фізичними особами.

Зокрема, розділ про адміністрування податків, зборів обов’язкових платежів доповнено положенням, за яким "під час здійснення перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року нарахування пені призупиняється на строк до трьох місяців з дня отримання претензії гарантійним об’єднанням і поновлюється, якщо після закінчення цього строку претензія залишається неврегульованою".

Згідно із законом, не є об'єктом оподаткування операції із ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро; ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро та сумарна вага яких не перевищує 30 кг; ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних та тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу України), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення.

Також не є об’єктом оподаткування ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних і тих, що визначені статтею 370 Митного кодексу), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Законом встановлено, що до податкової декларації платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій.

У разі, якщо митне оформлення товарів, що були вивезені за межі митної території України, здійснювалось з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, встановленому законом.

Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх фактурна вартість не перевищує еквівалент 200 євро, а сумарна вага не перевищує 30 кг, не є об’єктом оподаткування митними платежами.

Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість та/або сумарна вага перевищують критерії, зазначені у частині першій цієї статті, але сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, або такі, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України без дотримання обмежень, встановлених частиною першою цієї статті, оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

Базою оподаткування для таких товарів є їхня сумарна фактурна вартість.

Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 10000 євро, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом.

Базою оподаткування для таких товарів є їхня сумарна фактурна вартість.

Внесено також зміни до Митного кодексу, зокрема: щодо запровадження більш прозорої процедури декларування митної вартості товарів та контролю з боку митних органів за правильністю її визначення; уточнення строків і порядку тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування на митну територію України; удосконалення правового регулювання порядку переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях; удосконалення правового регулювання окремих питань, пов’язаних з притягненням до адміністративної відповідальності порушення митних правил.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 7 червня.